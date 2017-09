Spielefest für Jung und Alt: ATV Geilenkirchen feiert 90. Geburtstag Letzte Aktualisierung: 12. September 2017, 12:25 Uhr

Geilenkirchen. Das Jahr 1927 in Deutschland war geprägt vom wirtschaftlichen Aufschwung. Kultur und gesellschaftliches Leben stehen in voller Blüte. In Geilenkirchen gab es in diesem Jahr ein kleineres Ereignis, das bis heute Bestand hat.