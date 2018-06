Übach-Palenberg - SPD und Grüne fordern mehr Naturschutz im Mariental

Übach-Palenberg.

Die Fraktionen SPD und Grüne fordern in der Diskussion um das Baugebiet Mariental, die Belange des Naturschutzes frühzeitig zu berücksichtigen. Ein gemeinsamer, dreiteiliger Antrag, den Rot-Grün kurz vor dem Wochenende an das Rathaus richtete, knüpft an einen am Dienstag im Bauausschuss gefassten Beschluss an.