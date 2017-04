Spannende Schießwettbewerbe mit vielen Anwärtern auf die Titel

Geilenkirchen-Lindern. Die Jung- und Schülerschützen des Bezirksverbandes Geilenkirchen des Bundes der St.-Sebastianus-Schützenjugend (BdSJ) im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) ermittelten kürzlich ihre Bezirksschülerprinzen und Bezirksprinzen. Gleichzeitig wurde auch das Bezirkspokalschießen durchgeführt.

Der Ausrichter der Wettbewerbe, die St.-Johannes-Schützenbruderschaft aus Lindern unter Leitung der Jungschützenmeisterin Katrin Fenger, gaben dem Wettbewerb einen angenehmen Rahmen, und so konnte ein fairer und interessanter Wettbewerb durchgeführt werden. Das Starterfeld war in diesem Jahr erfreulicher Weise wieder gewachsen, so dass man mit zwölf Prinzen und Schülerprinzen und 14 Einzelschützen für die Pokalwettbewerbe einen tollen Wettkampf erleben durfte.

Mit Spannung wurden die Ergebnisse erwartet, die der Bezirksjungschützenmeister Stefan Wößner zusammen mit seinem Jugendvorstand dann am Nachmittag bekanntgab, natürlich nicht, ohne sich vorher bei den scheidenden Bezirksprinzen für ihr Engagement im vergangenen Jahr zu bedanken.

Neue Bezirksschülerprinzen des Bezirksverbandes Geilenkirchen und damit nominiert für das Diözesan-Schülerprinzenschießen am 17. und 18. Juni in Wegberg sind Yustine Fleck, St. Sebastianus Geilenkirchen und Jannik Krings, St. Johannes Lindern. Neue Bezirksprinzen des Bezirksverbandes Geilenkirchen und damit nominiert für das Diözesan-Prinzenschießen, ebenfalls am am 17. und 18. Juni in Wegberg, sind Lars Bögel, St.-Sebastianus-Junggesellen Geilenkirchen und Sascha Esser, St. Johannes Prummern.

Beim Bezirkspokal in der Schülerklasse errang Michelle Zepp den ersten Platz vor Florian Jansen, beide von den St.-Laurentius-Schützen Puffendorf, sowie Luca Plein von den St.-Gereon-Schützen Würm. In der Jugendklasse gingen die Pokale an den erstplatzieren erfolgreichen Schützen von St. Gereon Würm, Timo Lenz.

Die Plätze zwei und drei gingen an die Schützen der St.-Petri-und-Pauli-Schützenbruderschaft in Immendorf, Moritz Markgraf und Oliver Sauren. Die erfolgreichen Schützen nehmen ebenfalls als Mannschaften beim Diözesan-Pokalschießen in Wegberg teil.