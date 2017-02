Geilenkirchen.

„Dabei sein ist alles!“, betonte Antonia Zaharanski, Leiterin der Stadtbücherei Geilenkirchen, bei der Begrüßung der Gäste in ihrer Einrichtung. Dies sei auch die Intention des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels bei seinem alljährlich veranstalteten Vorlesewettbewerb. Er solle nicht in Stress ausarten – die Freude am Lesen sei das Wichtigste, hob sie hervor.