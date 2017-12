Gangelt - Sorge um die Stadtmauer und Investitionen in die Zukunft: Jahresrückblick Teil Zwei

Gangelt.

Betrachtet man Gangelt mit der Muße, die die vorweihnachtliche Jahresendzeit mit sich bringt, lässt die Haushaltsreden im Rat der Gemeinde Revue passieren und denkt an das ein oder andere, was im Jahr 2017 in der „kleinen“ Kommune vor sich ging, dann ist so eine „kleine“ Kommune durchaus mehr als ein paar Sätze in einem Jahresrückblick wert.