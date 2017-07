Geilenkirchen.

Endlich Ferien! Lange schlafen und nur das tun, was man möchte. Also viel Zeit, seinen Hobbys nachzugehen oder etwas Neues auszuprobieren. Hierzu hatte der Tennis-Club Rot-Weiß Geilenkirchen am Wochenende die Sommerferien-Aktion „Snoopy-Tennis für Kinder“ angeboten: Vormittags für Schüler mit oder ohne Erfahrung am Netz und nachmittags für die Jüngsten von drei bis sechs Jahren. Bälle und Schläger wurden gestellt, alles war völlig kostenfrei.