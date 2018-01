Übach-Palenberg - „Skinny Girls“: Theater thematisiert Magersucht und Essstörungen

Übach-Palenberg. Im Jugendzentrum am Konrad-Adenauer-Platz wird am Sonntag, 21. Januar, um 16 Uhr, das Theaterstück „Skinny Girls – eine Geschichte über Magersucht“ aufgeführt.

Geschrieben wurde das Stück von Shenja Friedrich, Schülerin der Klasse 12 am Gymnasium Übach-Palenberg. Die Aufführung dauert etwa 50 Minuten.

Zum Inhalt: Ein Mädchen, Mia, wird magersüchtig. Um die Gedankengänge zu erklären, wird die Krankheit als Person, Ana, dargestellt. Diese freundet sich mit Mia an und zieht sie immer tiefer in den Teufelskreis der Essstörung.

Die Autorin will zeigen, was es bedeutet, magersüchtig zu sein und wie die Krankheit den Alltag verändert. Das Stück macht deutlich, wie leicht man an Essstörungen erkranken kann und wie schwer es ist, sich davon wieder zu befreien.

Jedermann ist herzlich zur Vorstellung willkommen.