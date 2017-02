Birgden. Simon Levers ist neuer Filialleiter der Sparkasse in Birgden. Er begann seine berufliche Laufbahn im Jahre 2009 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Heinsberg.

Nach bestandener Abschlussprüfung war er von Beginn an in der Kundenberatung in Geilenkirchen und Übach tätig. Seit 2012 beriet er die Kunden der Filiale in Palenberg, wo er wertvolle praktische Erfahrungen sammeln konnte.

Er hat stets durch seine qualifizierte Kundenbetreuung überzeugt, so dass der Vorstand ihm nun die Leitung der Filiale Birgden übertrug. Zusätzlich absolvierte Levers im Jahre 2013 den Kundenberaterlehrgang an der Rheinischen Sparkassenakademie und erlangte den Abschluss Sparkassenfachwirt. Zudem erlangte er im Mai 2016 den Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt. Der neue Filialleiter ist 28 Jahre alt, ledig und wohnt in Tüddern.