Termine, Tagesfahrten und Kontakt zum Verein

Die beiden letzten Kaffeenachmittags des Seniorenvereins Palenberg finden bereits am neuen Standort statt. Die Termine sind angesetzt für Freitag, 20. Oktober, und Freitag, 10. November, jeweils 15 Uhr. Das Lokal Postwagen befindet sich in der Bahnhofstraße 25.

Die Barbarafeier findet hingegen wie angekündigt am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr im Theresiensaal in der Barbarastraße statt.

Ferner macht der Verein darauf aufmerksam, dass noch Plätze für eine Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Münster frei sind. Diese findet statt am Mittwoch, 13. Dezember, Abfahrt ist um 11 Uhr. Teilnehmen kann man für 18 Euro.

Auch für eine Urlaubsreise in die Lüneburger Heide können Interessenten sich noch melden. Dort geht es von Sonntag, 3. September, bis Freitag, 8. September, hin. Die Senioren kommen im Hotel „Michel + Friends“ in Hodenhagen unter. Ein Doppelzimmer mit Dusche und WC kosten 585 Euro, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 110 Euro. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Katholischen Kirche in Palenberg.

Wer sich für Tagesfahrt oder Urlaub interessiert, meldet sich bitte bei Irmgard und Helmut Mallmann unter Telefon 02451/411 68. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich mit Annette Beisecker in Verbindung setzen unter der Nummer Telefon 02451/435 68.