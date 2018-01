Übach-Palenberg - „Senioren helfen“ sucht Aufträge und Nachwuchs

Übach-Palenberg. Der Kameradschaftsabend der Gruppe „Senioren helfen“, die im Vereinshaus in Frelenberg ihre Anlaufstelle hat, ist immer eine Gelegenheit zum Rückblick und Ausblick. So war es auch bei der jüngsten Auflage, bei der nicht nur die Geselligkeit in lockerer Runde gefragt war.

Die Truppe rüstiger Menschen im fortgeschrittenen Alter, die sich aktiv betätigen wollen und die sich schon seit der Gründung 2005 die aktive Hilfe zur Selbsthilfe auf die Fahnen geschrieben haben, blickte dabei aber nicht nur frohgemut in die Runde. „Wir brauchen frisches Blut“, sagte Sprecher Hermann Tschaupe, „es scheint ein Problem zu sein, sich einfach aufzuraffen und in die Gruppe zu kommen“.

Aber der Gruppe fehlt es nicht nur an Nachwuchs, auch die Aufträge blieben in jüngster Zeit aus. „Wir haben kaum noch Anfragen“, so Tschaupe weiter.

Im Programm hat „Senioren helfen“ so ziemlich alles: von der Hilfe bei Behördengängen über Kleinreparaturen bis zum Ausfüllen von Formularen. „Uns ist besonders wichtig, da zu sein und schnelle und unkomplizierte Hilfen von Mensch zu Mensch anzubieten“, ergänzte auch Paul-Josef Gerschel.

Den Gewerbetreibenden oder Dienstleistern die Arbeit wegzunehmen, ist dabei natürlich kein Ziel. „Wir wollen den sozialen Kontakt bieten und den Leuten, die bei uns aktiv sind, auch eine Plattform bieten, um ihre Fähigkeiten in den Dienst des Anderen zu stellen“, erklärte Gerschel.

Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch, der die Einladung zum Kameradschaftsabend gerne annahm, freute sich über das Engagement der Gruppe. „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die an Hilfsbedürftige denken und sich für sie mit Herzblut einsetzen“, unterstrich er.

Wer sich fürs Mitmachen interessiert, oder einen Auftrag vergeben will, kann sich telefonisch beim Verein „Senioren helfen“ unter Telefon 02451/929734 melden oder donnerstags von 10 bis 12 Uhr zu den Treffen im Bürgerzentrum Frelenberg an der Kantstraße/Ecke Gürzelweg kommen.