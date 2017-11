Geilenkirchen.

Das Haus in Frelenberg steht offenbar in engem Zusammenhang mit einer Serie an Straftaten, die vergangenes Jahr für Aufsehen sorgte: Die Einbrüche in das Lager der Deutschen Post am Geilenkirchener Bahnhof. Zwischen September und November 2016 war dort fünfmal eingebrochen worden, was man angesichts der Kürze des Zeitraums als dreist bezeichnen kann.