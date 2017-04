Seit mehr als 30 Jahren: Teverener sammeln Müll Letzte Aktualisierung: 6. April 2017, 14:00 Uhr

Geilenkirchen-Teveren. Zur Beseitigung der Folgen der Wegwerfgesellschaft sind am Samstag, 8. April, wieder alle Bürger, die Ortsvereine und die Hilfsorganisationen in Tevereren eingeladen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz. „Unser Ort soll wieder schön sauber aussehen“, sagt Ortsvorsteher Hans Josef Paulus.