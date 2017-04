Geilenkirchen.

Der im Jahr 2016 am häufigsten vergebene Mädchenname war Marie, bei den Jungen lag Elias vorne. Dies hatte die Gesellschaft für deutsche Sprache mitgeteilt, nachdem mehr als eine Million Einzelnamen ausgewertet worden sind. In Geilenkirchen tauchen diese beiden Namen in der Statistik der Top fünf zwar nicht auf, dafür aber andere, die auch deutschlandweit im Trend liegen.