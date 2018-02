Geilenkirchen - Sechsjährige Nele sorgt für Start nach Maß

Geilenkirchen. Rund zwei Stunden lang stürmten die Kinder aus Langbroich-Harzelt am Sonntag auf ihrer Kindersitzung die Bühne in der Bürgerhalle. Nach dem Einzug des Kinderelferrates sorgte die sechsjährige Nele für einen Start nach Maß in diese Kindersitzung. Zum ersten Mal stand sie als Tanzmariechen auf der Bühne und schien ihren Tatendrang kaum bändigen zu können.

Die Kiga-Kids übernahmen danach das Kommando und sorgten für Farbenpracht. Hier unterstützte Prinzessin Stefanie spontan die Kids beim Tanz. Die Garde und die Fire Flames ließen anschließend alle staunen, danach sorgten die Fire Devils für einen glanzvollen Programmpunkt.

Begrüßt wurden in Langbroich auch die Freunde der KG Bräberder Erpelsbük und Berder Flobbe. Der große Prinz Ingo I. von der KG Dicke Flaa erhielt durch Milan in der Bütt Nachhilfe in Sachen Fußball. Weiterhin gab es viel lustigen Kinderquatsch mit Jonas, wobei Jonas Mertens auch als Hoppediz im karnevalistischen Einsatz war.