Übach-Palenberg - Schwarzes Leder, Tattoos und Live-Musik bei der 13. Kelly´s Ride

Übach-Palenberg. Wenn eine Veranstaltung in die 13. Auflage geht, ist sie nicht nur längst zur Tradition geworden, sie gehört schon fast automatisch zum Veranstaltungskalender einer Stadt dazu. So war es auch beim „Kelly’s Ride“. Das Biker- und Triker-Event unter der Ägide der „Initiative Kelly“ hat seine eher kleineren Wurzeln schon seit vielen Jahren hinter sich gelassen.

Meningokokken-Sepsis ist lebensbedrohlich Bei einer Meningokokken-Sepsis, an der Josefine Stuber leidet, wird das Blut mit Meningokokken-Bakterien und Giftstoffen überschwemmt. Blutgefäße werden geschädigt, das Blut dringt unter die Haut, es entstehen Blutpunkte, -blasen oder rot-violette Flecken. In schlimmen Fällen können nur Amputationen das Leben des Erkrankten retten. Das Geld der Krankenkassen deckt meist nicht die Kosten der Behandlung, hier greift die „Initiative Kelly“ mit ein. Informationen unter www.initiative-kelly-ev.de.

Auch darum war mit der Waschkaue an der Carlstraße genau der richtige Veranstaltungsort schnell gefunden. Und neben schwarzem Leder, Tätowierungen und lauter Live-Musik gab es wieder einmal ganz viel Herz.

Denn das Event ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern verfolgt jedes Mal auch den guten Zweck. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch wird in jedem Jahr für ein von einer Meningokokken-Infektion betroffenes Kind Geld gesammelt. In diesem Jahr hieß der Schützling Josefine Stuber, und das Programm an drei Tagen war großartig.

So zeigte schon im Außenbereich eine riesige Zahl meist sehr ansehnlicher Motorräder, dass selbst das gigantische Raumangebot im Innern der früheren Waschkaue gerade so dem Besucherstrom angemessen war.

Drinnen ging es dann nicht nur rund ums leibliche Wohl. An zahlreichen Ständen durften sich die harten Jungs und Mädels nicht nur mit frischen Klamotten, den angebotenen Devotionalien oder einem neuen Tattoo eindecken. Auf der Bühne ging es schon am Eröffnungsabend, dem Freitag, richtig zur Sache.

Freier Eintritt, tolle Stimmung

Nachdem Sängerin Alina Sebastian das Eis gebrochen hatte, ging es mit der großartigen Covershow der Band „Fahrerflucht“ weiter. Bei freiem Eintritt am gesamten Wochenende durfte auch am zweiten Musiktag, dem Samstag, mit den Bands „nameless.rocks“, „Pilz Herb“ und „Easy“ heftig weitergefeiert werden.

Und obwohl die gleichzeitig stattfindenden Übach-Palenberger Familientage einen guten Kilometer Luftlinie entfernt die Massen anlockten, waren auch die Spiele für Kinder, Tanzvorführungen und einiges mehr beliebte Programmpunkte am Sonntag.