Geilenkirchen-Apweiler: - Schützen laden tollkühne Fahrer zum Seifenkisterennen

Geilenkirchen-Apweiler:. Zur 12. offenen Meisterschaft im Seifenkistenrennen lädt die St.-Petri- und Pauli-Schützenbruderschaft Immendorf ein. Am Freitag, 24. August, beginnt die Veranstaltung mit dem Fassanstich. Im Anschluss finden die ersten Probeläufe statt.

Am Samstag, 25. August, können ab 9 Uhr die Anmeldungen erfolgen.Die Rennstrecke steht anschließend für Testläufe zur Verfügung. Zu den Wertungsläufen treten die Teilnehmer ab 12 Uhr an. Es wird in verschiedenen Klassen und Altersgruppen gestartet.

Für die Teilnahme ist eine ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich. Diese kann vorab per Mail, aber auch am Veranstaltungstag bis 12 Uhr erfolgen. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mit der Anmeldung abzugeben.

Zum Einsatz kommen Seifenkisten, die den festen Bauordnungen entsprechen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die einwandfreie Funktion der Bremsen und der Lenkung.

Für die Fahrer müssen die Seifenkisten problemlos zu bedienen sein. Es besteht Helmpflicht. Eine Überprüfung der teilnehmenden Seifenkisten erfolgt zu Beginn der Veranstaltung. Die Veranstalter lassen sich gerne von ausgefallenen Ideen überraschen. Bei den gegen 17 Uhr stattfindenden Siegerehrungen erhalten die Platzierten eine Urkunde mit dem Bild der Mannschaft. Die Sieger werden mit einem Pokal ausgezeichnet.

Den Abschluss bildet ab 18 Uhr die After Race Party. Für die Kinder steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Weitere Informationen und Anmeldeformulare: www.schuetzen-immendorf.de