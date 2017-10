Schützen aus Würm feiern ihr Oktoberfest

Geilenkirchen. Traditionsgemäß feiert die St.-Gereon-Schützenbruderschaft Würm zum Fest des Heiligen Gereon ihr Patrozinium und Oktoberfest.

Am Samstag, 7. Oktober, findet im bayrisch geschmückten Gereonhaus in Würm das Oktoberfest statt. Um 20 Uhr erfolgt der offizielle Fassanstich mit Oktoberfestbier. In diesem Jahr übernimmt diese Aufgabe der amtierende Kaiser der Bruderschaft, Hans Hellebrandt. Unterhaltsame Wies‘n-Spiele laden zum Mitmachen ein, gerne natürlich auch in Dirndl und Lederhose.

Für stimmungsvolle Oktoberfestmusik sorgt Harald Menzel mit „Riverside Music“. Den Ausschank übernehmen die Feuerwehrkameraden der Löscheinheit Würm, und die Frauen der St.-Gereon-Bruderschaft halten bereits ab 19.30 Uhr bayrische Spezialitäten bereit. Der Eintritt ist frei und alle sind herzlich eingeladen.

Das Patrozinium wird am Sonntag, 8. Oktober, mit einem Gottesdienst um 11 Uhr begangen, bei dem auch die neuen Majestäten der Bruderschaft – Peter und Birgit Hellebrandt als Königspaar und Timo Lenz als Prinz - geehrt werden. Im Anschluss gibt es ab 9.30 Uhr den bayrischen Frühschoppen im Gereonhaus.