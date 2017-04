Schüler stürmen als „Helden der Kindheit“ dem Abitur entgegen

Geilenkirchen.

„Helden der Kindheit“ lautet das Thema, das sich die Abiturienten des Gymnasiums St. Ursula gestern zum Tagesmotto gemacht haben. Der eigentliche Abi-Streich findet zwar erst am Freitag statt, aber schon in der gesamten Woche lassen es sich die demnächst ehemaligen Schülerinnen und Schüler so richtig gut gehen.