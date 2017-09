Schöne Choreografien und guter Reitsport beim Turnier

Geilenkirchen. Der Reiterverein Geilenkirchen blickt auf ein erfolgreiches Dressur- und Voltigierturnier zurück. Während die ersten beiden Prüfungen vor der malerischen Kulisse von Gut Muthagen im Wortsinn „ins Wasser fielen“, besserte sich das Wetter zum Nachmittag hin, so dass die weiteren Prüfungen weitestgehend vom Regen verschont blieben.

Erstaunlich hohe Starterzahlen in allen Dressurprüfungen sorgten für ein langes Programm am ersten Tag, der am Abend mit einer Flutlichtkür der Klasse M seinen Höhepunkt erreichte. Die Reiterinnen und Reiter belohnten die zahlreichen Zuschauer mit schönen Choreografien und abwechslungsreicher Musik und sorgten so für einen stimmungsvollen Abschluss des Tages.

Am zweiten Tag füllte sich – nicht zuletzt dank des besseren Wetters – die Anlage schon früh, so dass alle Voltigiererinnen und Voltigierer ihre Darbietungen vor einem großen Publikum in der Halle zeigen konnten.

Voltigierer und Besucher waren begeistert von dem großen Angebot an Verpflegung: Das Angebot von Cafeteria, Grillstand und Getränken wurde gut angenommen. Dank der zahlreichen Helfer hinter und vor den Kulissen und der Sponsoren konnte ein tolles Programm geboten werden. Auch die Voltigiergruppen und Pas de deux zeigten tolle sportliche Leistungen in den Wettbewerben – zum Teil ausgestattet mit liebevoll und kreativ gestalteten Kostümen.

Hier nun die Ergebnisse im Überblick (Pferde und Punkte in Klammern):

Dressur: Klasse A: 1. Anja Leonards, RFV Deutschritter Düren (Sanjo 2; 7,60), 2. Claudia Berg, RV Gut Kuckum (Fahrenheit 43; 7,50), 3. Silke Erdweg, RV Geilenkirchen (Wallis 35; 7,40); Klasse L: 1. Nele Rütten, RV Scherpenseel (Popeye Power; 7,00), 2. Leonie Schreiber, RV St. Georg Mützenich (Diva Royal Z; 6,90), 3. Selina Lauscher, RuFV Eicherscheid (Maeterlinck; 6,80); Klasse L – Kür: 1. Eva Katharina Malburg, RFV Brand (Rigoletto 187; 14,40), 2. Nele Rütten, SV Scherpenseel (Popeye Power; 13,50), 3. Leonie Schreiber, RV St. Georg Mützenich (Diva Royal Z; 12,70); Klasse M: 1. Anna Riemkasten, RFV Heinsberg (Flashlight V; 7,30), 2. Monique Breuer, RSG Beggendorfer Hof (Royal de l’amour; 7,20), 3. Natalie Wolf, RV Oranjehof (Elton 48; 7,10); Klasse M – Kür: 1. Anna Riemkasten, RFV Heinsberg (Flashlight V; 14,20), 2. Stefanie Schmeetz, RFV Selfkant (Sir Royal 5; 14,10), 3. Monique Breuer, RSG Beggendorfer Hof (Royal de l’amour; 14,00); Voltigieren: A-Gruppen (LP 6): 1. RV Geilenkirchen II, Longe: Silke Erdweg (Domingo; 5,214), 2. RVC Sonnenschein I, Longe: Jasmin Kamberi (Chocolat; 4,975); Schritt-Gruppen mit Kostüm, WBO302 (WB 7): 1. RV Geilenkirchen VI, Longe: Silke Erdweg (Tiffi; 6,190), 2. RV Geilenkirchen VII, Longe: Silke Erdweg (Tiffi; 5,648), 3. Pferdefreunde Kreuzrath III, Longe: Kim Damerau (Rociana; 5,576); Galopp-Schritt-Gruppen, WBO 302 (WB 8): 1. Pferdefreunde Kreuzrath II, Longe: Sonja Demerau (Rociana; 5,374), 2. RV Geilenkirchen IV, Longe: Silke Erdweg (Domingo; 5,205), 3. RV Geilenkirchen V, Longe: Silke Erdweg (Tiffi; 4,903); Galopp-Schritt-Gruppen, WBO 302 (WB 9): 1. RV Geilenkirchen III, Longe: Silke Erdweg (Giuliani; 4,970), 2. RuFV Eicherscheid, Longe: Dieter Käfer (Heide Fürst; 4,750); Kostüm-Doppel auf dem Holzpferd, Abteilung 1 (WB 10): 1. Aline Jacobi und Louisa Güntert-Drummer, Langhecker-Hof Kreuzrath (7,566), 2. Anna Matysiak und Hannah Kouchen, RV Geilenkirchen (7,400), 3. Julia Bode und Nele Steffens, RuFV Eicherscheid (7,100); Kostüm-Doppel auf dem Holzpferd, Abteilung 2 (WB 10): 1. Mira Winkelhag und Silja Schmitt, RuFV Jan von Werth Jülich (8,416), 2. Nika Frings und Muriel Rode, RV Geilenkirchen (8,333), 3. Katharina Meulenbergh und Johanna Meulenbergh, RV Geilenkirchen (8,050).