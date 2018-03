Übach-Palenberg.

„I like to be in America” aus dem Musical Westside Story ist eines der bekanntesten Werke des großen Komponisten Leonhard Bernstein. Im August dieses Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren stellte das Kokopelli Saxofon Quartett für das 42. Konzert der Freunde der Kammermusik im Schloss Zweibrüggen Melodien von Bernstein und seinen amerikanischen Komponistenkollegen zusammen.