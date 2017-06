Übach-Palenberg.

„Niemals geht man so ganz!“, heißt es in einem bekannten Lied – ein kleiner Trost für Hanns-Paul Jouck, Vorsitzender der Freunde der Kammermusik, dessen 38. Schlosskonzert in Kooperation mit der VHS Heinsberg das letzte unter seiner Leitung sein sollte. Mit dem „Signum Quartett“ war es ihm wieder einmal gelungen, weltweit renommierte Künstler ins beschauliche Übach-Palenberg zu locken.