Geilenkirchen.

„Das ist doch hier keine Zirkusveranstaltung“, kommentierte SPD-Fraktionschef Christoph Grundmann den Verlauf einer äußerst lebhaften Diskussion: In der Sitzung des Geilenkirchener Stadtrates ging es am Mittwochabend um den gemeinsamen Antrag der Fraktionen „Geilenkirchen bewegen!“ und „FDP, Bürgerliste“ und „Für GK!“, die den Bau der Turnhalle in Gillrath fordern.