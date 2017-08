Scheunenbrand: Dichter Rauch über Langbroich

Gangelt.

Brand in einer Schreinerei an der Quellstraße in Langbroich: In einem Spänebunker hatte sich ein Feuer entzündet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus einem etwa 50 Kubikmeter umfassenden, gemauerten Spänebunker einer Schreinerei dichter Rauch drang.