Geilenkirchen.

„Die Bilder des Schreckens werden nicht mehr so gezeigt, wie in früheren Jahren. Aber die Menschen kommen weiterhin zu uns.“ Nicole Abels, Gemeindesozialarbeiterin der Caritas und Mitglied der Steuerungsgruppe des Runden Tisches für Flüchtlingsarbeit in Geilenkirchen, stößt zum Jahreswechsel einen Hilferuf aus.