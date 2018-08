Geilenkirchen-Immendorf - Rücken-Fitness-Kurs für Körper und Gesundheit

Geilenkirchen-Immendorf. Der nächste Rücken-Fitness-Kurs der Rhenania Immendorf, ein präventives Angebot für das Haltungs- und Bewegungssystem, wird am Donnerstag, 6. September, von 17 bis 18 Uhr wieder starten. Treffpunkt ist die Turnhalle an der katholischen Grundschule in Immendorf.

Der Kurs ist ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit des Landessportbundes (eine Auszeichnung, die nur hochwertig präventive und/oder gesundheitsfördernde Sport- und Bewegungsangebote erhalten) und mit dem Prüfsiegel „Deutsche Standard Prävention“ der Zentralen Prüfstelle für Präventionskurse (Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Krankenkassen zur Zertifizierung von Präventionskursen).

Auch Entspannungsübungen

Wer also immer wieder Rückenschmerzen hat, chronisch verspannt ist oder immer mal wieder von Hexenschuss, Ischialgie, Nacken- oder Kreuzschmerzen betroffen ist oder aber einfach etwas für Gesundheit und Wohlbefinden tun möchte, ist herzlich eingeladen, an dem Kurs teilzunehmen. Durch spezielle Übungen werden Körper und Gelenke mobilisiert, stabilisiert und die Muskulatur gelockert und gekräftigt. Auch Entspannungsübungen sind Inhalt des Kurses, also ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zur Verbesserung der körperlichen Fitness.

Für Frauen und Männer

Der Kurs ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, die sich gesund erhalten wollen, vielleicht auch sportlich eine Weile pausiert haben oder einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit suchen. Inge Schnitzler wurde speziell für die Durchführung von Präventionskursen ausgebildet und verfügt als Übungsleiterin über jahrzehntelange Erfahrungen. Die Teilnahme am Kurs kostet 40 Euro. 80 Prozent der Kosten werden jedoch von den Krankenkassen gefördert. Wegen einer Kostenbeiligung sollte bei der Krankenkasse nachgefragt werden. Informationen und Anmeldungen bei der Übungsleiterin Inge Schnitzler, Telefon 02451/67 343.