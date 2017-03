Geilenkirchen.

Aus heutiger Sicht betrachtet hätte man sich die ganze Nummer auch einfach sparen können, aber im Nachhinein sagt sich das natürlich immer so leicht, gerade wenn man nur Zuschauer war. Ein Streit, der in Geilenkirchen im vergangenen Sommer ebenso lautstark wie öffentlich geführt wurde, ist nun still und leise vor dem Aachener Landgericht mit einem Vergleich beigelegt worden.