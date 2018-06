Übach-Palenberg - Rudelgucken am Übacher Rathausplatz

Rudelgucken am Übacher Rathausplatz Von: mabie

Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2018, 15:38 Uhr

Übach-Palenberg. Spätestens seit dem „Sommermärchen“ ist das „Rudelgucken“ bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland zu einem schönen Teil der Kultur geworden. Und auch bei der Fußball-WM in Russland ab Donnerstag, 14. Juni, ist das immer noch sehr gefragte „Public Viewing“ in aller Munde. Eine zentrale Anlaufstelle zum Großereignis wird dabei wie schon bei ähnlichen Veranstaltungen der Übacher Rathausplatz sein.