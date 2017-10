Geilenkirchen.

Vielleicht klang das Thema nicht interessant genug, vielleicht kam auch die Einladung etwas spät. Jedenfalls hielt das Medieninteresse sich in engen Grenzen, als die Stadt Übach-Palenberg am Dienstagabend die Einladung zu einem Pressegespräch am Donnerstag verschickte. Um „Schutzmaßnahmen zur Sicherung der im Erdreich verlaufenden Versorgungsleitungen vor Baumwurzelwerk“ sollte es gehen. Ein Anlass wurde nicht genannt, auch keine nähere Erläuterung. Kein Wunder, dass der Termin schließlich abgesagt wurde.