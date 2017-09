Geilenkirchen. Im Familienzentrum Triangel werden neue Kurse angeboten. „Spiel und Spaß von eins bis zwei, sei dabei“, heißt ein Angebot für Eltern mit kleinen Kindern. In der Kindergartenturnhalle können die Teilnehmer Bewegungs- und Turnspiele kennenlernen.

Der Kurs mit der Erzieherin Silja Langohr startet am Mittwoch, 6. September, von 9 bis 10 Uhr. „Richtig lernen will gelernt sein“ heißt ein weiteres Kursangebot unter der Leitung von Yvonne Erkens. Was erwartet mein Kind in der Schule, welche Fähigkeiten sollte es mitbringen, wie kann ich es auf die Schule vorbereiten?

Eltern und Interessierte lernen Übungen aus dem Klipp-und-Klar-Lernkonzept kennen. Der Kurs beginnt am Montag, 11. September, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, in der Kindertagesstätte Geilenkirchen, Robert-Koch-Straße 21. Für beide Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 02451/952680.