Rhenania Immendorf bestätigt Vorstand Letzte Aktualisierung: 10. November 2017, 09:23 Uhr

Geilenkirchen-Immendorf. Vorsitzender Frank Lohmann von Rhenania Immendorf begrüßte über 65 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Werden-Pongs. In seiner Ansprache zur Lage des Vereins, stellte er sehr erfreut fest, das sich auch in diesem Jahr wieder junge Leute bereit erklärt haben, Verantwortung in der Vereinsführung zu übernehmen.