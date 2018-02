Gangelt-Langbroich - Rezitator, Sänger und Gitarrist Oliver Steller präsentiert Kurt Tucholsky

Gangelt-Langbroich.

Der Rotary-Club Heinsberg präsentiert am Samstag, 10. März, um 20 Uhr Oliver Steller mit seinem Kurt-Tucholsky-Programm dem Publikum der Region in der Bürgerhalle in Langbroich. Oliver Steller, Rezitator, Sänger und Gitarrist, ist schon seit vielen Jahren in der Region immer wieder zu Gast. Anfänglich für ein erlesenes Publikum in der Gangelter Galerie Vorbach, seit einigen Jahren in Langbroich.