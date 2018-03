Geilenkirchen - Reinhold Urtel verdankt sein Leben einem jüdischen Arzt

Geilenkirchen.

Reinhold Urtel wurde am 9. August 1937 in Stettin geboren. Sein Vater war Kriminalbeamter. Und auch Reinhold Urtel ging später zur Polizei, tat Dienst bei der Kripo in Übach-Palenberg. Inzwischen lebt er in Gerderath. Dass Reinhold Urtel seinen 80. Geburtstag feiern konnte, verdankt er einem jüdischen Arzt. Die Geschichte kennt Urtel nur aus den Erzählungen seiner Mutter.