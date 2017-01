Reihenweise Autos zerkratzt Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2017, 14:29 Uhr

Gangelt. Böse Überraschung am Neujahrsmorgen: In Gangelt mussten mehrere Autohalter feststellen, dass ihre Wagen in der Nacht von unbekannten Tätern zum Teil erheblich zerkratzt worden waren. Der Schaden geht in die Zehntausende.