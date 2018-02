Übach-Palenberg - Regionetz muss weniger Bäume fällen als gedacht

Übach-Palenberg.

Die Regionetz GmbH wird weitere Bäume in Übach-Palenberg fällen lassen – allerdings erst gegen Ende dieses Jahres. Dies gab die Stadtverwaltung am Dienstag im Bauausschuss bekannt. Es geht dabei um 55 Bäume, die meisten von ihnen liegen in Boscheln. Ihre Wurzeln gefährden die Gasleitungen und damit auch die nähere Umgebung.