Geilenkirchen.

Der Beifall nach rund eineinhalb Stunden hat es bewiesen: Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sind selten so umfangreich über ein Thema informiert worden wie am Dienstagabend, als Kerstin Knickmeier-Soudani die Arbeit des Malteser-Werks beim Projekt „Offene Ganztagsschulen“ (OGS) in Geilenkirchen vorstellte.