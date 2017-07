Geilenkirchen.

Auch wenn es auf unserem Foto so aussieht, sind die Mitglieder des Stadtsportverbandes Geilenkirchen nicht in ein eigenes Anwesen mit Garten gezogen. Vielmehr nutzt das Team um die Vorsitzende Karin Hölscher nun einen rund 30 Quadratmeter großen Bereich in der ehemaligen Janusz-Korczak-Schule am Gemeindeberg im Stadtteil Beeck.