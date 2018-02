Gangelt - Rathaussturm in Gangelt: Narren müssen draußen bleiben

Gangelt. Einen Rathaussturm unter Ausschluss der Öffentlichkeit gab es am Fettdonnerstag in Gangelt. Und entsprechend dieser Vorzeichen bekam auch kaum einer etwas davon mit, die Schlüsselübergabe an die Jecken war ja nicht einmal angekündigt worden.

Dabei hatte Gerd Schütz (CDU), wortgewandter Ortsvorsteher des zweitgrößten Dorfes in der Gemeinde, sich immer alle Mühe gegeben, mit tollen Texten die Verwaltung, den Prinzen und andere Muhrepenn-Karnevalsjecken auf die Schippe zu nehmen. Das Problem: Um 18 Uhr hörte dem Vortrag nach einem feierintensiven Nachmittag keiner mehr zu. Schon in den vergangenen Jahren entsprach der Sturm nicht mehr ganz der allgemein üblichen närrischen Konvention und war vom Rathaus ins Festzelt verlegt worden. Dieses Jahr fand der Termin zwar wieder im Rathaus statt, konnte allerdings kaum noch als Sturm bezeichnet werden.

Vertreter der Kreissparkasse besuchen am Altweiber-Donnerstag immer das Rathaus. Da waren auch Gerd Schütz und Prinz Jörg dabei. In diesem Rahmen kam es nunmehr also – ohne großes Publikum – zur Schlüsselübergabe.

Ist das aber nun Sinn der Sache? „Das Problem sehe ich auch“, erläutert Monika Rademacher, allgewaltige Präsidentin der KG Muhrepenn. Man sei auf der Suche nach einer Lösung, aber noch nicht fündig geworden. „Wir sind dankbar und offen für Vorschläge“, bittet die oberste Karnevalistin alle interessierten Narren mit ins Boot.