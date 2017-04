Geilenkirchen.

Wenn andere am Morgen des Karfreitag noch das Bett hüten, sind zwei Jungs aus Prummern garantiert schon unterwegs. Denn dann pflegen Alexander Jansen und Stefan Nobialek eine Tradition, die mindestens schon ein Jahrhundert alt ist. „Wie lange schon im Dorf gerantelt wird, ist nicht klar“, sagt Alexander Jansen. Beide vermuten, dass diese Tradition in der Region so eigentlich nur noch in Prummern gelebt wird.