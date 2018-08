Gangelt - Radfahrer stirbt eine Woche nach Sturz

Gangelt . Ein Niederländer, der am vergangene Woche Mittwoch bei einem Alleinunfall mit seinem Fahrrad lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Der 57-Jährige stand zum Zeit des Sturzes unter Alkoholeinfluss.

Der 57-Jährige war mit einem gleichaltrigen Begleiter von Schinveld nach Mindergangelt unterwegs gewesen, als er gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad eine Brücke überquert hatte. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann hinter der Brücke nach links abbiegen, wodurch er zu Fall kam.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er das Bewusstsein verlor. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei den beiden Fahrradfahrern stellten die Beamten Alkoholkonsum fest, sodass dem 57-Jährigen und seinem Begleiter eine Blutprobe entnommen wurde. Acht Tage später erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.