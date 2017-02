Puppentheater „Zick und Krick“: Noch zwei Vorstellungen

Geilenkirchen. Das Puppentheater „Zick und Krick“ ist noch bis Sonntag, 19. Februar, zu Gast in Geilenkirchen. Es feierte am Mittwoch Premiere mit dem Stück „Jimmy der kleine Affe“. Darin geht es um den kleinen Affen Jimmy, dem es im Zoo zu langweilig wird und der deshalb türmt.

Auf seinem abenteuerlichen Ausflug begegnet er dem Tierfänger Johann. Dieser erschleicht sich sein Vertrauen und sperrt den kleinen Affen ein. Der besorgte Zoodirektor bittet nun den Kasper, sich auf die Suche nach Jimmy zu begeben.

Mit Hilfe der Kinder aus dem Publikum soll es gelingen, den kleinen Affen zu finden und zu befreien.Zur Premiere des Puppenspiels kamen gut 20 Kinder mit ihren Eltern in das große weiße Zelt an der Herzog-Wilhelm-Straße 85, und alle halfen dabei, den kleinen Affen Jimmy zu finden und ihn zu befreien. In dem rund eine Stunde dauernden Stück hatten die Kinder viel Spaß dabei, Kasper zu unterstützen und den bösen Tierfänger Johann zu überführen, denn sie werden in das Stück miteinbezogen.

Die Theatergruppe „Zick und Trick“, bestehend aus Marcel Welp und Jennifer Kaselowsky, präsentiert mit ihrem Familienunternehmen Puppentheater für Kinder ab zwei Jahren. Die ursprünglich aus Hamburg stammende Schauspielgruppe ist von Februar bis Ende Oktober mit ihrer Puppenbühne in ganz Deutschland unterwegs. Der Eintritt für die Kinder beträgt 8 Euro. Vorstellungsbeginn ist in Geilenkirchen noch heute um 16 Uhr und morgen um14 Uhr. Karten gibt es zum Preis von acht Euro für Kinder an der Tageskasse.