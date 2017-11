Aachen/Übach-Palenberg.

Im Fall der sogenannten schwarzen Witwe Erzebet F. (45) aus Übach-Palenberg wurden am Freitag vor dem Aachener Schwurgericht weitere Zeugen gehört. Erzebet F. wird vorgeworfen, die Anstifterin für die Tötung ihres damals 62-jährigen Ehemannes Christian J. gewesen zu sein, der am 5. April 2009 ermordet in den Räumen seiner Waschstraße in Boscheln gefunden wurde.