Geilenkirchen - Prost zum Feierabend: „After Work Markt“ in Geilenkirchen steht an

Geilenkirchen. Der Feierabendmarkt, offiziell auf Neudeutsch „After Work Markt“ benannt, auf dem Geilenkirchener Marktplatz steht wieder in den Startlöchern. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr sehr erfolgreich seine Premiere in Geilenkirchen hatte, legt das Stadtmarketing nun nach.

In den Monaten Mai bis Oktober wird an jedem ersten Donnerstag in der Zeit von 16 bis 21 Uhr der Marktplatz zu einem Treffpunkt für Jung und Alt, also am 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober.

Auch für die zweite Runde haben die Organisatoren des Stadtmarketings wieder die unterschiedlichsten Anbieter von Speisen und Getränken verpflichten können. Somit wird für jeden Geschmack etwas dabei sein, versprechen sie.

Und nicht nur Gaumenfreuden kann der Feierabendmarkt bieten. Auch musikalisch wird einiges geboten. Über den Abend hinweg wird ein DJ auflegen und für den Start beim ersten Termin am 3. Mai, also nächste Woche, wird in der Zeit von 18 bis 20 Uhr zusätzlich Tom Drost den Abend mit seiner Gitarre musikalisch begleiten.