Geilenkirchen - Pfingstwochenende verabschiedet sich mit einem zünftigen Sommergewitter

Geilenkirchen. Ein Gewitter ist eine mit luftelektrischen Entladungen (Blitz und Donner) verbundene, komplexe meteorologische Erscheinung. Im Durchschnitt treten auf der Erde etwa 1600 Gewitter gleichzeitig auf, die auf über 0,3 Prozent der Erdoberfläche stattfinden. Zu diesen 0,3 Prozent gehörte zum Abschluss des Pfingstwochenendes am Montagabend auch Geilenkirchen.

In der gesamten Region hat es mächtig geblitzt und gerumst – Grund genug für unseren Fotografen Ralf Roeger, die Kamera zu zücken und auf den perfekten Blitz zu warten. Gelegenheiten boten sich ihm viele. Sommergewitter treten wesentlich häufiger auf als Wintergewitter. Durch aufsteigende, feuchtwarme Luftmassen baut sich eine große Gewitterwolke bis in die höhere, kältere Troposphäre auf.

Solche aufsteigenden Luftströmungen bilden sich, wenn in einem begrenzten Gebiet eine höhere Temperatur als in der näheren Umgebung erreicht wird, etwa infolge der Sonneneinstrahlung oder unterschiedlicher Wärmeabgabe des Untergrundes, wie bei Wasserflächen, Waldgebieten und Feldern, so wie auf dem Bild zu sehen...