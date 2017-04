Peter Reuters gewinnt am 3. Spieltag in Stahe

Gangelt-Stahe. Der dritte Spieltag der Grenzland-Skatmeisterschaft war wegen gleichzeitiger Wertung für die Einzelkreismeisterschaft sehr gut besucht.

Mit einem hohen Ergebnis in der 1. Serie konnte sich Peter Reuters aus Heinsberg den Tagessieg knapp vor Reiner Heinrichs aus Hülhoven sichern. Da auch Hubertus Christoph mit über 2400 Punkten ein gutes Ergebnis holte, blieb die Tabellenspitze beim Geilenkirchener.

Ergebnisse: 1. Peter Reuters, Heinsberg 2564 P., 2. Reiner Heinrichs, Hülhoven 2562 P., 3. Josef Offermanns, Waldfeucht 2511 P., 4. Bernd Baltes, Wegberg 2506 P., 5. Dieter Beumers, Birgden 2499 P., 6. Hubertus Christoph, Geilenkirchen 2417 P., 7. Siggi Bauschke, Kirchhoven 2380 P., 8. Manuel Custodio, Birgden 2.366 P.

Tabelle: 1. Hubertus Christoph, Geilenkirchen 7.834 P., 2. Reiner Heinrichs, Hülhoven 7.784 P., 3. Peter Reuters, Heinsberg 7.120 P., 4. Manuel Custodio, Birgden 7.117 P., 5. Heinz Randerath, Wassenberg 6.597 P., 6. Theo Mengeler, Kreuzrath 6.351 P., 7. Helmut Capellmann, Niederbusch 6.346 P., 8. Hugo Erkens, Stahe 5.732 P., 9. Werner Hermanns, Breberen 5.712 P., 10. Johannes Gavriilidis, M‘gladbach 5.711 P.

Der nächste Spieltag ist am Donnerstag, 13. April, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Wolters, Bundesstraße 35, in Gangelt-Stahe.