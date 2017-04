Paris im Frühling

Übach-Palenberg. Der Partnerschaftsverein Übach-Palenberg bietet eine Fahrt in die französische Partnerstadt Rosny-sous-Bois vom 12. bis 14. Mai an. Nicht nur mit Boot und Bus das Land erkunden, sondern auch einen Einblick in die Kultur und die Leute bekommen.

Ebenfalls auf dem Programm stehen zwei Fahrten durch Paris: Während einer Bootsrundfahrt auf der Seine geht es zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt. Nach einem Mittagspicknick am Wasser steuert der Sightseeing-Bus im Anschluss viele interessante Punkte zu Lande an. Abends laden die französischen Freunde zu einer gemütlichen Runde mit gemeinsamem Essen ein. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien.

Die Anreise organisiert der Partnerschaftsverein mit Minibussen. Der Kostenbeitrag pro Teilnehmer liegt bei 50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldung bei Thomas de Jong unter Telefon 02451/9791100 oder per E-Mail unter: t.dejong@uebach-palenberg.de.