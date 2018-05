Darmstadt/Übach-Palenberg.

Plötzlich bricht Heide B. zusammen. Vielleicht ist ihr in diesem Moment klar geworden, worum es für sie geht. „Bei manchen von Ihnen stehen zweistellige Haftstrafen im Raum, wenn sich alles so bewahrheitet, wie es in den Akten steht“, hatte die Vorsitzende Richterin zuvor ungewöhnlich deutlich das Wort an B. und deren Mitangeklagte gerichtet.