„Os Dörp“ feiert gemeinsam Oktoberfest Von: agsb

Letzte Aktualisierung: 6. Oktober 2017, 09:41 Uhr

Gangelt-Stahe. Nach dem guten Erfolg der Dorfkirmes freuen sich die St.-Josef-Schützenbruderschaft Stahe-Niederbusch, das Trommlerkorps und die Freiwillige Feuerwehrauf die Oktoberfesttage. Die Feier beginnt am Freitag, 13. Oktober, mit dem Aufstellen des Königsbaumes am Haus von Uwe und Sonja Heinrichs in der Kruppstraße.