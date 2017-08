Geilenkirchen.

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag mit einem größeren Aufgebot im Wurmauenpark angerückt. Auf der Oberfläche des Weihers war ein Ölfilm entdeckt worden. Mit einer Ölsperre wurde zunächst dafür gesorgt, dass das Öl nicht in die Wurm gelangt. Dann wurde ein schwimmfähiges Bindemittel in den Weiher eingebracht, welches anschließend samt Öl entfernt werden konnte.