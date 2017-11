Oberst Jörß geht in den Ruhestand

Geilenkirchen. Im Rahmen eines feierlichen Übergabeappells wurde jetzt der stellvertretende Kommandeur und Chef des Stabes des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr, (ZVBw) Herr Oberst i.G. Reinhard Jörß, von seinen Aufgaben entbunden.

Oberst i.G. Jörß wirkte als „zweiter Mann“ des ZVBw in der Spitze der Führungsetage seit dem 1. September 2013 und trat damit nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ruhestand. Ebenfalls am 27. Oktober wurde Oberst i.G. Jörß vom Leiter des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen, Brigadegeneral Gorgels, von seinen Aufgaben als „Standortältester“ entbunden.

Sein Nachfolger als stellvertretender Kommandeur und Chef des Stabes sowie in der Funktion des Standortältesten wird der bisherige Leiter der Abteilung Zentrale Rüstungskontrollaufgabe, Oberst i.G. Axel Schneider. Oberst i.G. Schneider ist bereits seit Januar 2013 Angehöriger des ZVBw.