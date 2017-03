Nur magere Punkteausbeute beim Revierderby

Übach-Palenberg. Die Schachvereinigung Übach-Palenberg konnte im Revierderby gegen Baesweiler nahezu in Bestbesetzung antreten. Es spielten folgende Personen an den Brettern.

1. Brett: Sandro Kleinen, 2. Brett: Marc Kocur, 3. Brett: Jörg Cornelius, 4. Brett: Daniel Krückel, 5. Brett: Dieter Scheffler, 6. Brett: Johan Reenaers, 7. Brett: Stefan Winkowski, 8. Brett: Manfred Kuhn.

Die Schachvereinigung steht derzeit auf dem 8. Platz der Bezirksliga. Das erklärte Ziel war klar der Aufstieg in die Verbandsliga West. Durch die magere Punkteausbeute muss die Mannschaft derzeit allerdings gegen den Abstieg kämpfen. So trat die SVG Übach-Palenberg nun gegen Baesweiler an.

Der Mannschaftskampf startete denkbar ungünstig, als Dieter Scheffler frühzeitig gegen Andreas Nissel eine Leichtfigur verlor. Manfred Kuhn konnte nicht verhindern, dass sein Kontrahent Oliver Deiser die Qualität und, einige Zeit später, auch problemlos im Endspiel die Partie gewann. Marc Kocur nahm derweil in unübersichtlicher Stellung das Remis-Angebot seines Gegenüber Gerhard Moog an. Stefan Winkowski erspielte sich früh in der Partie gegen Manfred Mund Vorteile, die er wieder hergab und sich letztendlich in eine Zugwiederholung retten musste – Remis. Zu diesem Zeitpunkt sah es an den anderen Brettern deutlich besser aus.

Johan Reenaers einigte sich mit seinem Gegner Fabian Hilgers in ausgeglichener Stellung auf Remis, und Dieter Scheffler musste nach langem Kampf seine Partie gegen Andreas Nissel verloren geben. Zwischenstand 3,5:1,5 für Baesweiler.

Die Partien an den Brettern 1, 3 und 4 liefen noch. Trotz des Zwischenstandes wollte die SVG Übach-Palenberg noch den Mannschaftssieg erreichen. Sandro Kleinen hatte eine leicht bessere aber im Ganzen ausgeglichene Stellung gegen Danny Arns auf dem Brett, Jörg Cornelius wollte sich gegen das Mauerwerk seines Kontrahenten Ralf Ploumen durchkämpfen, und Daniel Krückel kam gegen Christoph Deiser in ein gewonnenes Endspiel. Leider tauschte Daniel Krückel im Fortlauf der Partie so ab, dass sich sein Gegner in ein nicht zu verlierendes Endspiel rettete - Remis.

Jörg Cornelius rannte immer wieder vergeblich gegen das letztendlich standfeste Mauerwerk seines Gegners an, sodass ebenfalls Remis vereinbart wurde. Somit war der Mannschaftskampf für die SVG Übach-Palenberg verloren 4,5 : 2,5 für Baesweiler.

Sandro Kleinen erkämpfte am Spitzenbrett nach 5:38 Stunden gegen einen stark aufspielenden Danny Arns den einzigen Sieg für die SVG und setzte damit den Schlusspunkt zur 4,5 : 3,5 Niederlage.

Das nächste Mannschaftsspiel bestreitet die SVG am 29. April zu Hause (Schulstraße 43 in Marienberg) gegen die 3. Mannschaft des Aachener SV. Ob die SVG Übach-Palenberg absteigt, wird voraussichtlich am letzten Spieltag am 20. Mai entschieden. Dann trifft man auf den direkten Abstiegskontrahenten SC Roetgen.